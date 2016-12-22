Число отравившихся в кафе «Шаурма» в Кызыле увеличилось до 187

В Туве число обратившихся за медицинской помощью после отравления в закусочной «Шаурма» возросло до 187 человек, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава республики Шолбан Кара-оол.
«Всего за эти дни обратились 187 человек, из них госпитализировано 99. Остальные 88 человек получают амбулаторное лечение», — написал он.
Глава республики также сообщил, что на сегодняшний день из больниц выписались 13 человек, еще 86 остаются в стационарах. Состояние большинства пострадавших средней тяжести, удовлетворительное или стабильное.
Ранее сообщалось о 137 отравившихся. МВД Тувы возбудило дело по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей). Глава Тувы заявил, что закусочная закрыта до окончания разбирательств.