В Туве возбудили дело после отравления почти ста человек в «Шаурме»

В Туве возбудили уголовное дело по факту массового отравления куриным мясом в закусочной «Шаурма» в Кызыле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД республики Аржаану Чакчин.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей)», — сообщила она.
За медицинской помощью из-за отравления обратились уже 96 человек.
Ранее управление Роспотребнадзора по республике сообщало, что в результате отравления 92 человека попали в больницу, из которых 17 детей. Помимо курицы источником отравления стал чесночный соус. Также по предварительным данным проверки регионального управления Роспотребнадзора, у 12 больных обнаружили ДНК сальмонеллы, а у одного из работников кафе — ДНК шигеллы.
Следственное управление по республике начало проверку, к которой также подключились МВД, ФСБ и прокуратура. При этом глава Тувы рассказал на своей странице во «ВКонтакте», что закусочную закрыли до окончания разбирательств.