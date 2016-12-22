Число отравившихся в кызыльской закусочной «Шаурма» достигло 137
Общество, 08:44
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Число отравившихся в кызыльской закусочной «Шаурма» достигло 137
В столице Тувы Кызыле 137 человек, в том числе 37 детей, отравились после посещения закусочной «Шаурма». Об этом сообщил глава региона Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что в больницах находятся 61 пострадавший, включая 18 детей, их состояние стабильное. Накануне сообщалось о 92 отравившихся в кызыльской «Шаурме». Источником отравления стали куриное мясо и чесночный соус.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 12 пострадавших обнаружили ДНК сальмонеллы, у одного из сотрудников заведения — ДНК шигеллы. МВД Тувы возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).