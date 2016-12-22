Полиция показала фото второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена

Департамент внутренних дел (ДВД) Алма-Аты распространил ориентировку на второго подозреваемого в убийстве олимпийского призера Дениса Тена. Это 24-летний Арман Кудайбергенов, уроженец Кызылординской области. Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на полицию.

Подозреваемый родился в 1994 году в селе Аксай. Его рост составляет 165–170 см, он имеет худощавое телосложение. Был одет в черную футболку, серые джинсы, черную обувь, был в солнцезащитных очках.

Ранее сообщалось, что подозреваемых, которые ранили ножом фигуриста, было двое. Прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев рассказал о задержании одного из них — Нуралы Киясова. Мужчина родился в 1994 году в Жамбылской области Казахстана. Он уже дал признательные показания.

В ДВД Алма-Аты возбуждено уголовное дело об убийстве Тена. Оно находится на особом контроле генпрокурора и министра внутренних дел Казахстана.

Фигурист погиб 19 июля в Алма-Ате после ножевого ранения в результате потасовки с двумя грабителями, которые пытались снять зеркала с его машины. Он умер в Центральной клинической больнице Алма-Аты, потеряв три литра крови.