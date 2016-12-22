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Трамп опубликовал видео с желающей «сильной России» Клинтон
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Трамп опубликовал видео с желающей «сильной России» Клинтон
Политика, 19 июл, 23:15
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Трамп опубликовал видео с желающей «сильной России» Клинтон

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, где его оппонент на выборах 2016 года, Хиллари Клинтон, говорит о том, что хотела бы видеть «сильную Россию». Запись прикреплена к одному из постов в Twitter главы государства.

В видео, которое является фрагментом интервью в эфире передачи «Познер» на «Первом Канале» в 2010 году Клинтон, тогда занимавшая пост госсекретаря, говорит, что хочет видеть Россию «сильной, полноправной, процветающей, стабильной», так как это «в интересах всего мира». «Узнают ли об этом демократы и фейковые СМИ? Это классика!». — написал Трамп в твите под видео.

Ловушка для Трампа: как конгресс мешает Белому дому поладить с Москвой
Политика

В США дело о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года расследуется с прихода к власти президента США Дональда Трампа. В числе подозреваемых в связях с Москвой — люди, входившие в предвыборный штаб Трампа. В середине июля Минюст США назвал фамилии 12 сотрудников ГРУ, которые, по его данным, имели отношение к взлому компьютерных сетей соперницы Трампа на выборах — Хиллари Клинтон. Публикация ее переписки и последовавший скандал сыграл важную роль в избирательной кампании и, по мнению поддерживающих Клинтон демократов, в конечной победе ее соперника. В Москве отрицают какое-либо вмешательство во внутриамериканские дела. Однако после встречи с Путиным в Хельсинки 16 июля Трамп подтвердил, что доверяет выводам американской разведки о российском вмешательстве.
Теги: Дональд Трамп , Хиллари Клинтон
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