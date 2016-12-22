Трамп опубликовал видео с желающей «сильной России» Клинтон

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, где его оппонент на выборах 2016 года, Хиллари Клинтон, говорит о том, что хотела бы видеть «сильную Россию». Запись прикреплена к одному из постов в Twitter главы государства.

В видео, которое является фрагментом интервью в эфире передачи «Познер» на «Первом Канале» в 2010 году Клинтон, тогда занимавшая пост госсекретаря, говорит, что хочет видеть Россию «сильной, полноправной, процветающей, стабильной», так как это «в интересах всего мира». «Узнают ли об этом демократы и фейковые СМИ? Это классика!». — написал Трамп в твите под видео.