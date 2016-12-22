Власти подготовят меры по наращиванию экспорта нефтегазовой продукции

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэнерго, Минфину, Минпромторгу совместно с Российским экспортным центром за месяц предложить правительству комплекс мер по наращиванию экспорта продукции нефтегазохимии. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В частности, говорится в распоряжении, ведомства могут пересмотреть существующий налоговый режим в отрасли. На проработку инициатив министерствам дали ровно месяц — до 26 июля.

Помимо этого Медведев поручил этим ведомствам, а также Минэкономразвития и Минсельхозу проработать вопросы налогового стимулирования новых экспортных производств. Срок подачи предложений в правительство глава кабмина обозначил на 17 августа.

В минувшую среду, 27 июня, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отмечал, что в стране необходимо создать специальный фонд, финансируемый за счет доходов от экспорта нефти и газа, средства из которого будут идти на адаптацию людей к поздней пенсии.