Глава МОК отреагировал на смерть олимпийского призера Дениса Тена

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал трагедией смерть казахстанского призера Олимпийских игр в Сочи, фигуриста Дениса Тена. Его слова опубликованы в Twitter МОК.

«Такая трагедия — потерять его в столь молодом возрасте», — заметил Бах. Он назвал Тена «великим спортсменом и послом» фигурного катания. Кроме того, глава МОК охарактеризовал фигуриста как «теплого и очаровательного человека».

Фигурист умер в четверг, 19 июля, в возрасте 25 лет в Центральной городской клинической больнице Алма-Аты, куда он был доставлен с ножевым ранением. Как сообщили в Минздраве Казахстана, он был ранен в ходе драки с неизвестным, который хотел украсть зеркало с его автомобиля. По словам представителя ведомства, Тен потерял три литра крови. По факту произошедшего в Казахстане было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В 2014 году на зимних Олимпийских играх в Сочи Тен получил бронзовую медаль в фигурном катании. Эта награда стала единственной медалью казахстанской сборной на той Олимпиаде и первой олимпийской наградой, которую Казахстан завоевал в фигурном катании за всю историю своей независимости.