В США допустили экстрадицию Гюлена по делу об убийстве посла Карлова

Вашингтон рассмотрит возможность экстрадиции исламского проповедника и лидера организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена по обвинениям в причастности к убийству российского посла России в Турции Андрея Карлова, когда Анкара предоставит соответствующие документы по этому делу. Об этом ТАСС заявила официальный представитель Министерства юстиции США Николь Навас.

«Мы рассмотрим любые материалы, которые правительство Турции может предоставить нам на этот счет», — сказала она. По словам Навас, решение о высылке Гюлена в Турцию будет принято исключительно на базе фактов и в соответствии с американским законодательством.

2 апреля власти Турции выдали ордер на арест Фетхуллаха Гюлена и еще семи человек​. Их всех заподозрили в причастности к убийству в Анкаре российского посла Андрея Карлова.

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Дипломат был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года. Застреливший его полицейский Мевлют Алтынташ впоследствии сам был застрелен на месте происшествия сотрудниками правоохранительных органов Турции. В рамках расследования по этому делу были арестованы шесть человек, в том числе трое сотрудников полиции. МВД Турции заявило, что произошедшее было «спланированным актом» и не могло быть инициативой одного человека. По данным следствия, турецкие работники правопорядка «четко определили связь убийцы с террористическим течением Фетхуллаха Гюлена».

Гюлен с 1999 года проживает в США и отказывается возвращаться, так как, по его словам, опасается репрессий. До 2013 года он был одним из ближайших соратников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако в конце 2013 года в рамках масштабного коррупционного скандала были задержаны 52 чиновника из партии Эрдогана. В организации коррупционных схем турецкий лидер обвинил Гюлена. Летом 2016 года в Турции произошла неудачная попытка госпереворота, в организации которой Анкара также обвинила Гюлена. С тех пор турецкие власти регулярно отправляют запросы Вашингтону с требованием экстрадировать исламского проповедника, однако США эти требования игнорируют.