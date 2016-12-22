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FT узнала о решении Еврокомиссии оштрафовать Google на €4,3 млрд
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FT узнала о решении Еврокомиссии оштрафовать Google на €4,3 млрд
Бизнес, 13:14
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FT узнала о решении Еврокомиссии оштрафовать Google на €4,3 млрд
Размер нового штрафа, который Еврокомиссия решила наложить на Google, стал рекордным — ​€4,3 млрд. Официально о решении будет объявлено позже. Год назад ЕК оштрафовала корпорацию на ​€2,4 млрд
Фото: Brian Snyder / Reuters

Еврокомиссия решила наложить на компанию Google рекордный штраф — ​€4,3 млрд, обвинив ее в ​злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений устройств с операционной системой Android, сообщает The Finacial Times (FT).

Эту информацию подтверждает агентство Bloomberg с уточнением, что решение будет официально объявлено в 13:00 по местному времени в Брюсселе (14:00 мск).

Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер пришла к выводу, что Google использует незаконные способы, чтобы навязать владельцам устройств в Android использование собственных приложений. Например, Еврокомиссия пришла к выводу, что пользователям приходится устанавливать браузер Chrome и поисковик от Google, чтобы получить возможность пользоваться магазином приложений Google Play.

Google отрицает нарушение каких-либо правил и заявляет, что комиссия неправильно понимает поведение потребителей и неверно оценивает рынок, не учитывая конкуренцию с Apple.

«Взгляд комиссии основан на идее, что Android не конкурирует с Apple iOS. Однако мы не согласны с таким подходом. Мы не думаем, что с ним согласна сама Apple, или производители телефонов, или разработчики, или пользователи», — заявил главный юрисконсульт Google Кент Уокер.

Размер нового штрафа стал рекордным. В июне прошлого года Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. Кроме того, в комиссии пришли к выводу, что Google нарушила правила Европейского союза, предоставив преимущество своему сервису покупок Google Shopping при поиске товаров через Google. По данным Еврокомиссии, компания существенно занижала рейтинги конкурирующих сервисов, а их предложения выводились не на первую страницу поиска, а на четвертую и дальше. Еврокомиссия предоставила компании 90 дней, чтобы отказаться от использования нечестной практики.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Еврокомиссия , штраф , Google
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