Выбежавшие на поле в финале ЧМ участники Pussy Riot обжаловали свой арест

Защита участников группы Pussy Riot Ольги Пахтусовой, Ольги Карачевой, Вероники Никульшиной и Петра Верзилова, выбежавших на поле во время финала чемпионата мира по футболу в «Лужниках», обжаловала административный арест. Об этом сообщили РБК в международной правозащитной группе «Агора». Их жалобы есть в распоряжении РБК.

Адвокат Николай Васильев просит отменить постановление судьи Хамовнического районного суда Москвы.

В воскресенье, 15 июля, во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии, который проходил на стадионе «Лужники», три девушки и молодой человек в полицейской форме, которые оказались активистами Pussy Riot, выбежали на поле. Матч был приостановлен и полиция задержала помешавших игре молодых людей. Позднее активисты были арестованы на 15 суток.

Видео: ГУ МВД по Москве

Как рассказал Верзилов, акция готовилась около четырех недель. Полицейская форма, в которой активисты выбежали на поле, была куплена в обычном магазине и вместе с погонами обошлась участникам группы в 5 тыс. руб. На стадион они попали по подлинным паспортам болельщика и билетам.