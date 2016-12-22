В «Техмаше» рассказали о возможностях авиабомбы «Дрель»

Новейшая российская авиабомба «Дрель» сможет уничтожать радиолокационные станции (РЛС) и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) противника. Об этом говорится в распространенном каталоге продукции концерна «Техмаш» (входит в «Ростех»), копия которого есть у «Интерфакса».

«Дрель» обеспечивает поражение бронетанковой техники, наземных РЛС, пунктов управления энергетических установок, ЗРК. Унифицированную планирующую бомбовую кассету ПБК-500У СПБЭ-К можно применять круглосуточно в любых погодных условиях.

О том, что «Дрель» поступит на вооружение, глава «Техмаша» Владимир Лепин сообщил в январе.

В начале апреля британская газета Daily Express назвала «Дрель» свидетельством кремлевской агрессии на фоне «дела Скрипаля». Однако сотрудник пресс-службы «Ростеха» в разговоре с РБК раскритиковал сообщение британского СМИ о связи «дела Скрипаля» и нового боеприпаса. По его словам, «Дрель» впервые показали в 2016 году, а шум в прессе подняли лишь спустя два года. «Это продолжение информационной кампании против России», — пояснил он.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Великобритании, и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в начале марта. Британская сторона заявила, что к инциденту причастна Россия. Москва неоднократно отрицала все обвинения.