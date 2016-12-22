Армия России скоро примет на вооружение «Дрель»

По словам главы «Техмаша» Владимира Лепина, завершить испытания новой планирующей авиабомбы планируется в 2018 году

Владимир Лепин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Новая модель авиационной бомбы, получившей название «Дрель», может быть принята на вооружение российской армии уже в 2018 году, сообщил в интервью «Интерфаксу» генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

«Государственные испытания нового базового образца планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами начались в 2016 году. Государственные испытания проводятся в соответствии с программой заказчика (Министерства обороны России), после успешного завершения которых в 2018 году данное изделие планируется принять на вооружение», — пояснил Лепин.

Кроме того, на 2018 год, по словам главы «Техмаша», запланировано завершение общевойсковых испытаний автоматического гранатометного комплекса «Балкан».

«Комплекс «Балкан» по основным характеристикам превышает лучшие мировые аналоги данного вида вооружения. Осуществляется усовершенствование комплекса в части повышения эксплуатационных характеристик дневно-ночного прицельного устройства, патронной ленты, снаряжательной машинки и других элементов комплекса», — отметил Лепин.

Глава «Техмаша» рассказал также о завершении разработки малокалиберных боеприпасов для российского истребителя пятого поколения ПАК ФА, а также об окончании испытаний комплекта выстрелов для гранатометов, предназначенных для поражения подводных диверсантов.

Концерн «Техмаш» специализируется в области разработки и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных сил. В состав холдинговой компании АО «НПК «Техмаш» в настоящее время входят 48 организаций промышленности боеприпасов и спецхимии, 47 организаций относятся к оборонно-промышленному комплексу и включены в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.