Президент Хорватии сочла албанцев «братьями по оружию»

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович считает, что албанцы являются хорватам «братьями по оружию» со времен конфликтов, которые происходили в 1990-х годах в бывшей Югославии. Об этом говорится в сообщении на сайте главы Хорватии.

Отмечается, что Грабар-Китарович поддержала евроинтеграцию Албании, а также выразила благодарность албанскому национальному меньшинству в Хорватии. Президент подчеркнула, что Албания была другом Хорватии, когда последняя нуждалась в этом, и вспомнила погибших в ходе конфликта с югославской армией и сербскими формированиями в 1991–1995 годах.

«Мы были буквально братьями по оружию еще до того, как в 2009 году вступили в НАТО. Многие албанцы пожертвовали свои жизни за Хорватию и верьте мне — Хорватия этого не забудет», — отметила Грабар-Китарович.

Албания и Хорватия вошли в НАТО 1 апреля 2009 года. Произошедшие на территории Югославии в 1991–1995 годах конфликты, которые привели к распаду страны, в основном включали вооруженные противостояния между сербами с одной стороны и хорватами, боснийцами и албанцами с другой.