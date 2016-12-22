Суд отклонил иск «дочки» Siemens в России к немецкому концерну

Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании «Интеравтоматика» (российская «дочка» Siemens) к немецкому концерну о взыскании 46,8 млн руб. и €1,45 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Истец в декабре 2017 года потребовал компенсацию не только с Siemens, но и с других российских дочерних предприятий концерна — ООО «Сименс Технологии газовых турбин» (СТГТ, эффективная доля Siemens — 65%) и ООО «Сименс» (100% — у немецкого концерна). Изначально ущерб, нанесенный «противоправными» и «недобросовестными» действиями ответчиков, оценивался в 177,1 млн руб. и €5,5 млн, но на очередном заседании в апреле 2018 года ОАО «Технопромэкспорт» («дочка» «Ростеха», владеет 17,3% «Интеравтоматики») снизило требования к Siemens и его структурам. Немецкому концерну принадлежит 45,7% акций «дочки», еще 36,9% контролирует Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт (ВТИ).

В июле 2017 года разгорелся скандал с поставками турбин Siemens в Крым. После этого Евросоюз ввел санкции против «Интеравтоматики», которая, как сообщал Reuters, занималась установкой турбин. Спустя несколько дней Siemens направил письмо к «дочке», в котором уведомлялось о приостановке всех хозяйственных операций и исполнения договорных обязательств. По словам юристов «Интеравтоматики», из-за того что Siemens фактически заблокировал работу предприятия, компания не смогла выполнить три контракта, два из которых были заключены с «Интер РАО Инжиниринг».