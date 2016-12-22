В РЖД пообещали изучить проект постройки скоростной магистрали в Чечне

Гендиректор РЖД Олег Белозеров и председатель правительства Чечни Муслим Хучиев обсудили перспективы развития скоростного железнодорожного сообщения в республике. В частности, достигнута договоренность о проведении совместных предпроектных проработок. Об этом сообщается на сайте РЖД.

«Российские железные дороги» всецело выступают за развитие железнодорожного транспорта, при этом необходимо просчитать все экономические параметры организации скоростного сообщения в регионе», — заявил Белозеров.

Также на встрече Белозеров и Хучиев обсудили развитие грузового и пассажирского движения в Чечне, предоставление скидок на перевозку железнодорожным транспортом нефтепродуктов, строительство новых линий железной дороги и обновление парка вагонов пассажирского поезда №381/382 Грозный — Москва.

В конце июня стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента Владимира Путина включить в стратегию пространственного развития до 2025 года новую транскавказскую высокоскоростную магистраль (ВСМ) от Краснодара до Грозного. Об этом сообщала газета «Коммерсантъ».

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что тема создания ВСМ до Грозного поднималась в Кремле. «Никаких модальностей готовых в плане финансирования, включения в тот или иной план, в ту или иную программу пока нет», — отметил Песков. Согласно подсчетам «Коммерсанта», стоимость транскавказской ВСМ до Грозного может составить 1,2 трлн руб. без учета подвижного состава.