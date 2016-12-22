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Суд в Калифорнии не разрешил голосовать о разделении штата на три части
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Суд в Калифорнии не разрешил голосовать о разделении штата на три части
Общество, 08:56
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Суд в Калифорнии не разрешил голосовать о разделении штата на три части

Верховный суд Калифорнии снял с голосования вопрос о проведении референдума по разделу штата на три независимые части. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

В суде отметили, что «были подняты важные вопросы относительно обоснованности» вынесения данной инициативы на плебисцит, который должен был пройти 6 ноября, одновременном с голосованием в рамках промежуточных выборов в Конгресс США. Предложение о проведении референдума под названием Cal-3 поступило в апреле от венчурного инвестора Тима Дрейпера. «Три штата помогут нам улучшить инфраструктуру, улучшить образование и снизить налог», — утверждал Дрейпер. Сейчас, когда его предложение было отвергнуто, он назвал решение суда коррупцией, а власти штата обвинил в сговоре.

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По информации газеты, инвестор потратил на проведение кампании по сбору подписей $1,2 млн, заручившись поддержкой более 600 тыс. человек при необходимых 365 тыс. Согласно плану инвестора, штат необходимо поделить на Северную, Южную и Центральную Калифорнию. Северная часть должна состоять из 40 округов, простирающихся от южной границы с штатом Орегон и до округа Санта-Крус. Южная Калифорния будет включать в себя округ Мадера, протянувшись на юг до округов Сан-Диего и Оранж. В Центральную Калифорнию, по плану инвестора, войдет территория от округа Лос-Анджелес до округа Монтерей.

В 2014 году Дрейпер выступал с инициативой разделить Калифорнию на шесть отдельных штатов, потратив на кампанию по сбору подписей $5,2 млн. Тогда дело также не дошло до голосования.

Теги: Калифорния , штат , разделение , венчурный инвестор
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