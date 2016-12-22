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Браудер назвал нелепым обсуждение Трампом возможности его допроса Россией
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Браудер назвал нелепым обсуждение Трампом возможности его допроса Россией
Политика, 05:45
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Браудер назвал нелепым обсуждение Трампом возможности его допроса Россией

Обсуждения в Белом доме возможности разрешить правоохранительным органам России допросить основателя фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера и других граждан США возмутительны и нелепы, заявил сам Браудер в интервью Fox News.

«Я абсолютно возмущен тем, что услышал в Белом доме сегодня», — сказал он, подчеркнув, что президент России Владимир Путин настроен против него из-за «акта Магнитского», введенного после того, как аудитор фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский был задержан в России и скончался в СИЗО.

Браудер также выразил уверенность в том, российские правоохранительные органы в итоге не получат возможность допросить его и других американцев.

Путин предложил Мюллеру допросить в Москве «хакеров из ГРУ»
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Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге не стала прямо отвечать на вопрос поддерживает ли президент США Дональд Трамп идею допроса граждан страны российскими правоохранителями. По ее словам, Трамп и его команда обсуждают это предложение и о их решении будет объявлено позже.

Во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США в Хельсинки, Путин предложил американскому спецпрокурору Роберту Мюллеру допросить 12 россиян, которых в Вашингтоне назвали хакерами из российской разведки. Он допустил, что на допросах смогут присутствовать представители США.

«Но тогда мы будем ожидать, чтобы действия были взаимными. Чтобы США допросили тех, кого мы считаем виновными в нарушениях на территории России. Ну, известное дело, Hermitage Capital», — добавил Путин.

Позже официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал, что в рамках дела против Браудера в Москве хотели бы допросить сотрудника агентства нацбезопасности Тодда Хаймана, агента ЦРУ Джима Роута, экс-замглавы разведуправления Госдепа Роберта Отто, бывшего посла в Москве Майкла Макфола, Джоната Винера — помощника экс-госсекретаря США Джона Керии и других.

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Браудера дважды заочно осудили в России по делам об уклонении от налогов и финансовых махинациях. В 2005 году ему запретили въезд в страну, а в 2007 году провели обыски в его фонде.

Аудитор Hermitage Capital, Сергей Магнитский был задержан в 2008 году как соучастник. Сам он заявлял, что раскрыл схему, по которой из бюджета России были похищены налоги на сумму более 11 млрд руб. В ноябре 2009 года Магнитский скончался в СИЗо «Матросская тишина».

Браудер связал его смерть с раскрытой им схемой и начал кампанию по поиску виновных. В 2012 году конгресс США принял «акт Магнитского», который разрешил Вашингтону вводить санкции против тех, кто нарушает права человека и принципы верховенства права в России.

Теги: Уильм Браудер , допросы , Дональд Трамп
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