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Генпрокуратура решила допросить экс-посла США Макфола по делу Браудера
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Генпрокуратура решила допросить экс-посла США Макфола по делу Браудера
Политика, 18:05
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Генпрокуратура решила допросить экс-посла США Макфола по делу Браудера
Представитель прокуратуры перечислил имена госслужащих США, которых Москва могла бы допросить по делу основателя Hermitage Capital. Среди них есть бывший посол
Майкл Макфол (Фото: Михаил Джапаридзе / AP)

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что Москва хотела бы допросить госслужащих США и сотрудников спецслужб в рамках дела против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, передает «РИА Новости».

Куренной перечислил сотрудника агентства национальной безопасности Тодда Хаймана, агента ЦРУ Джима Роута, бывшего замглавы разведуправления Госдепа Роберта Отто, экс-посла в Москве Майкла Макфола, помощника бывшего госсекретаря США Джона Керри Джонатана Винера и других. По его словам, люди, которых планирует допросить Генпрокуратура, связаны с Браудером. Так, Джима Роута он назвал «финансовым распорядителем» финансиста, а Винера — лоббистом интересов Браудера.

Под руководством Макфола, пояснил Куренной, «компилировались докладные записки в Госдепартамент США из Москвы о ходе следствия по делу Магнитского».

В России Браудера дважды осудили заочно по делам о финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. Его фонд с 1995 по 2006 год инвестировал в российскую экономику. В 2005 году ему отказали во въезде в Россию, а в 2007 году власти провели обыски в Hermitage Capital. Россия объявила Браудера в международный розыск, но ее запросы отклонялись. В июне ​этого года генпрокурор Юрий Чайка заявил, что Россия не позволит Браудеру «спать спокойно».

В 2008 году в России был задержан аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, его обвинили в соучастии в уклонении от уплаты налогов. Он умер 16 ноября 2009 года в СИЗО «Матросская тишина». Магнитский заявил, что раскрыл схему по хищению из бюджета налогов на общую сумму более 11 млрд руб. Он утверждал, что среди этих денег были и налоги, уплаченные компаниями Hermitage Capital. Браудер публично связывал смерть Магнитского с раскрытой им схемой.

В США после смерти аудитора был принят «закон Магнитского», который позволяет вводить санкции против лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека. Позднее похожие законы были приняты и в других странах Запада.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Уильям Браудер , Майкл Макфол , Генпрокуратура
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