Госдеп рассказал о трех предложениях по итогам встречи Путина и Трампа

Госдепартамент рассматривает три предложения по итогам встречи главы США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Они касаются контактов бизнесменов, политологов и военных, сообщила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте Госдепа.

Она рассказала, что первое предложение заключается в создании рабочей группы высокого уровня, в которую должны выйти бизнесмены из обеих стран. Вторым пунктом будет появление экспертного совета из политологов, действующих и бывших дипломатов и экс-военных.

Кроме того, предлагается проводить встречи Совета национальной безопасности США и Совета безопасности России. Нойерт отметила, что все эти предложения достаточно «скромные», однако назвала их хорошим началом.

​Главы США и России провели встречу в Хельсинки 16 июля. На переговорах они в том числе обсудили конфликты на Украине и в Сирии, а также ядерное разоружение. Во время пресс-конференции по итогам саммита президент России вновь отверг обвинения в «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году.

Позднее, в интервью телеканалу CBS Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, считает ли он Путина ответственным за «вмешательство», и заявил, что глава государства должен нести ответственность за то, что происходит в его стране.