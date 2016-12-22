Трамп оценил степень ответственности Путина за вмешательство в выборы

Президент США допустил личную ответственность Владимира Путина за предполагаемое вмешательство России в выборы 2016 года. Трамп подчеркнул, что любой глава государства должен отвечать за все проявления политики своей страны

Дональд Трамп (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Владимир Путин, как глава государства, обязан нести ответственность за вмешательство России в выборы. Об этом в интервью CBS заявил президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп подтвердил, что согласен с выводами американской разведки, расследующей предполагаемое вмешательство России в выборы 2016 года. «Я говорил это много раз и раньше, и я бы сказал, что это правда», — заявил он.

Отвечая на вопрос о степени ответственности Путина за «вмешательство» американский президент уклонился от прямого ответа, однако отметил, что глава государства обязан нести ответственность за политику своей страны. «Что ж, да [считаю лично ответственным], потому что он руководил страной. Это так же, как и я считаю себя ответственным за все, что происходит в моей стране. Так что, абсолютно точно, его, как лидера государства, следует считать ответственным», — сказал Трамп.

Американский президент подчеркнул, что во время встречи в Хельсинки он указал Путину на недопустимость подобных действий. «Я дал ему [Путину] понять, что мы этого допустить не можем, и это именно так», — рассказал американский лидер.

Ранее Трамп уже заявлял о своем согласии с выводом американских спецслужб о реальности вмешательства России в выборы 2016 года. В то же время американский президент опроверг вероятность того, что Москва продолжает вмешательство во внутренние дела Соединенных Штатов.

Дело о вмешательстве в президентские выборы США 2016 года расследуется в Вашингтоне с прошлого года. Главой расследования является спецпрокурор Роберт Мюллер. Сам Трамп отзывался об этом деле как об «американском позоре» и «охоте на ведьм».