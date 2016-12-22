Представитель Эрдогана назвал дату отмены режима ЧП в Турции

Режим чрезвычайного положения в Турции будет снят в среду, 18 июля, передает агентство Anadolu со ссылкой на официального представителя президента страны Ибрагима Калына.

Однако, в случае экстраординарной угрозы, режим ЧП может быть возобновлен, уточнил Калын.

Режим ЧП был введен в Турции после неудачной попытки государственного переворота в 2016 году. В апреле его действие продлили в седьмой раз. Перед выборами в июне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пообещал снять режим ЧП в случае своей победы.

По итогам голосования 24 июня он набрал 52,59% голосов. Спустя четыре дня, 28 июня, газета Daily Sabah со ссылкой на источники сообщила, что Эрдоган согласен прекратить действие в стране режима ЧП и обсуждал это на закрытой встрече с лидером Партии националистического движения Девлетом Бахчели.