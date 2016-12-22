ВТБ счел «нестандартные действия» причиной утечки данных в «Яндекс»

Причиной возможной утечки данных клиентов банка ВТБ в поисковик «Яндекс» могли стать «нестандартные действия» пользователей, заявила телеканалу РБК заместитель председателя правления банка Ольга Дергунова.

По ее словам, проверка показала, что сбоя и утечки данных клиентов ВТБ из самих информационных систем банка не произошло и инцидент с ними не связан. Кроме того, Дергунова добавила, что внешний поставщик услуги по продаже билетов, поддерживающий сайт ВТБ, незамедлительно заблокировал информацию по ссылкам.«В данном случае произошло определенное стечение обстоятельств, включая, возможно, определенные нестандартные действия пользователей, сделавшие данные ссылки доступными», — сказала она.

В то же время Дергунова подчеркнула, что «подобные инциденты должны быть исключены». «Мы проверим все документы по работе с поставщиками услуг и при необходимости обновим регламенты взаимодействия», — заверила она.

О том, что личные данные пользователей попали в «Яндекс», стало известно в середине июля. Так, в поисковике появились файлы Сбербанка, ВТБ, РЖД, департамента транспорта Москвы и других муниципальных образований и сервисов бронирования билетов. В них содержались даже копии паспортов граждан. В Сбербанке заявили о начале разбирательства по этому поводу. Роскомнадзор потребовал от «Яндекса» и ВТБ объяснить происходящее.