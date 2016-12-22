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Роскомнадзор призвал Сбербанк и ВТБ объяснить ситуацию с утечкой данных
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Роскомнадзор призвал Сбербанк и ВТБ объяснить ситуацию с утечкой данных
Общество, 03:07
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Роскомнадзор призвал Сбербанк и ВТБ объяснить ситуацию с утечкой данных

Роскомнадзор направил запросы в «Яндекс», Сбербанк и ВТБ после появившейся информации об утечке данных клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Регулятор отметил, что запросы были направлены с целью получения разъяснений по соблюдению законодательства о персональных данных. «В случае выявления фактов нарушения законодательства в отношении организаций будут приняты меры в соответствии с законом «О персональных данных», — заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили, что согласно законодательству организации обязаны ответить на официальный запрос в течение 30 дней.

В «Яндексе» и Сбербанке прокомментировали утечку личных данных клиентов
Общество

На ситуацию с возможностью получить личные данные онлайн-сервисов клиентов РЖД, Сбербанка, ВТБ, московских муниципальных служб и сервисов бронирования билетов обратил внимание SEO-специалист Павел Медведев. Он опубликовал скриншоты, где видно, что через «Яндекс» возможно получить личные данные клиентов.

По словам Медведева, утечка связана с тем, что домены ВТБ, Сбербанка и Единого транспортного портала Москвы пренебрегают элементарными требованиями защиты данных.

Теги: утечка данных , Роскомнадзор , Сбербанк , ВТБ , РЖД , «Яндекс»
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