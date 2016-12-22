Роскомнадзор призвал Сбербанк и ВТБ объяснить ситуацию с утечкой данных

Роскомнадзор направил запросы в «Яндекс», Сбербанк и ВТБ после появившейся информации об утечке данных клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Регулятор отметил, что запросы были направлены с целью получения разъяснений по соблюдению законодательства о персональных данных. «В случае выявления фактов нарушения законодательства в отношении организаций будут приняты меры в соответствии с законом «О персональных данных», — заявили в ведомстве.
В Роскомнадзоре отметили, что согласно законодательству организации обязаны ответить на официальный запрос в течение 30 дней.
На ситуацию с возможностью получить личные данные онлайн-сервисов клиентов РЖД, Сбербанка, ВТБ, московских муниципальных служб и сервисов бронирования билетов обратил внимание SEO-специалист Павел Медведев. Он опубликовал скриншоты, где видно, что через «Яндекс» возможно получить личные данные клиентов.
По словам Медведева, утечка связана с тем, что домены ВТБ, Сбербанка и Единого транспортного портала Москвы пренебрегают элементарными требованиями защиты данных.