Медведев поручил выделить деньги пострадавшим от наводнения в Забайкалье

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам оперативно выделить средства для пострадавших от наводнения в Забайкальском крае. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Премьер поручил МЧС, МВД, Минтруду, Минстрою, Минэкономразвития (МЭР) России, а также губернатору Забайкалья Наталье Ждановой оперативно подготовить списки граждан, которые пострадали в результате наводнения, обеспечить подготовку документов для предоставления им финансовой помощи и жилищных сертификатов для людей, жилые помещения которых стали непригодными для проживания.

Минфину, МЧС и Ждановой поручено срочно довести средства для выплат пострадавшим до региона.

МЧС, Минстрою, Минсельхозу, Минтрансу, МЭР и забайкальскому губернатору Медведев также поручил оценить ущерб, причиненный в результате чрезвычайной ситуации.

В понедельник, 16 июля, на совещании с вице-премьерами глава правительства заявил, что ущерб от паводка в Забайкалье, по предварительным оценкам, составил более 1 млрд руб. Он добавил, что пострадали 29 населенных пунктов, включая и столицу региона Читу. В зоне паводка оказались около 5 тыс. человек, включая 1100 детей. Были разрушены 13 автомобильных мостов.

По словам вице-премьера Виталия Мутко, ситуация в регионе нормализовалась, восстановлено энергоснабжение и движение железнодорожного транспорта, восстанавливается автомобильное движение. Мутко добавил, что в 24 населенных пунктах остаются подтопленными 173 частных жилых дома, в которых проживают 1611 человек, пять придомовых территорий, 768 приусадебных участков, 2437 дачных участков.

Ранее в Гидрометцентре Читы назвали паводок в Забайкалье самым мощным с начала истории метеонаблюдений в 1936 году. Уровень воды в реке Чита поднялся на 405 см.

По данным управления МЧС по Забайкальскому краю, 8 июля реки вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах. 9 июля губернатор Забайкалья из-за паводка ввела в регионе режим чрезвычайной ситуации в регионе.