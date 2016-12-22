Дума приняла во втором чтении проект закона о повышении НДС

Госдума одобрила во втором чтении проект закона о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Это следует из информации Системы обеспечения законодательной деятельности.

Дата третьего чтения пока не определена.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС 16 июня вместе с законопроектом о повышении пенсионного возраста. Повышение ставки налога, по замыслу кабинета министров, даст бюджету от 600 млрд до 630 млрд руб. в год с тенденцией к дальнейшему росту. Эти средства правительство планирует потратить на социальные программы для выполнения новых майских указов президента Владимира Путина.

ЦБ оценил возможный рост цен из-за повышения НДС в 1 п.п. и допустил, что частично это может стать заметно уже в текущем году. В то же время глава Минфина Антон Силуанов исключил подорожание жизненно важных товаров (хлеб, крупы, отдельные виды мяса и птицы, масла и др.), облагаемых НДС по льготной ставке, повышать которую пока не планируется.

