Трамп рассказал об ожидании «больших результатов» после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал саммит НАТО 11–12 июля «признанным триумфом», однако встреча с президентом России Владимиром Путиным «может оказаться, в конечном итоге, еще более успешной». Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.
«Из этой встречи может получиться много хороших вещей. Мы с Путиным обсудили многие важные вопросы, мы хорошо поладили, чем обеспокоили множество ненавистников, ожидавших увидеть боксерский поединок. Ждем больших результатов!» — написал Трамп.
Он добавил, что Россия согласилась помочь решить вопрос с Северной Кореей. Накануне Трамп также отмечал, что саммит Россия-США прошел куда лучше аналогичного мероприятия в рамках Североатлантического альянса.
«У меня была отличная встреча с НАТО, которая принесет много денег. Моя встреча с Владимиром Путиным из России прошла даже лучше. К сожалению, об этом не сообщается: лживые медиа сходят с ума!» — писал американский лидер. Саммит прошел в Хельсинки 16 июля, лидеры побеседовали с глазу на глаз больше двух часов и остались довольны беседой. Они, в частности, обсудили конфликты в Сирии и на Украине и ядерное разоружение.