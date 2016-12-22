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Трамп рассказал об ожидании «больших результатов» после встречи с Путиным
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Трамп рассказал об ожидании «больших результатов» после встречи с Путиным
Политика, 14:15
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Трамп рассказал об ожидании «больших результатов» после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал саммит НАТО 11–12 июля «признанным триумфом», однако встреча с президентом России Владимиром Путиным «может оказаться, в конечном итоге, еще более успешной». Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Из этой встречи может получиться много хороших вещей. Мы с Путиным обсудили многие важные вопросы, мы хорошо поладили, чем обеспокоили множество ненавистников, ожидавших увидеть боксерский поединок. Ждем больших результатов!» — написал Трамп.

Он добавил, что Россия согласилась помочь решить вопрос с Северной Кореей. Накануне Трамп также отмечал, что саммит Россия-США прошел куда лучше аналогичного мероприятия в рамках Североатлантического альянса.

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«У меня была отличная встреча с НАТО, которая принесет много денег. Моя встреча с Владимиром Путиным из России прошла даже лучше. К сожалению, об этом не сообщается: лживые медиа сходят с ума!» — писал американский лидер. Саммит прошел в Хельсинки 16 июля, лидеры побеседовали с глазу на глаз больше двух часов и остались довольны беседой. Они, в частности, обсудили конфликты в Сирии и на Украине и ядерное разоружение.

Видео: РБК

Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин , Хельсинки , Альянс
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