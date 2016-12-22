ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,36 62,51 EUR Нал. 73,65 72,75 USD Бирж. 63,03 +0,43 EUR Бирж. 73,25 +0,29 USD ЦБ. 62,44 +0,18 EUR ЦБ. 73,24 +0,45 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7379,50 +670,80 IMOEX 2291,10 -0,86% RTSI 1145,27 -1,71% Brent 71,56 -0,54% DJIA 25119,89 +0,22% Nasdaq 7855,12 +0,63%
Антонов увидел уменьшение «расщелины» между США и Россией после саммита
Лента новостей
«Интер РАО» прекратило полномочия члена правления Мирсияпова 12:26, Общество «Автодор» рассказал о первых частных инвестициях на третий участок ЦКАД 12:21, Бизнес Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 12:21, РБК и Sony Bravia Защита Шестуна заявила о проблеме с выборами из-за перевода в «Лефортово» 12:19, Политика Дума ужесточила ответственность за проведение азартных игр без лицензии 12:16, Общество Антонов увидел уменьшение «расщелины» между США и Россией после саммита 12:09, Политика Мать ребенка-инвалида рассказала о вызовах в УВД после закрытия дела 12:03, Общество Пранкеры разыграли Могерини и Юнкера от лица премьер-министра Армении 12:01, Общество Как правильно подобрать солнцезащитные очки 11:59, РБК Стиль и Roberto Cavalli Прогнозы дня: нефть продолжит давить на рынок акций 11:55, Quote Stellar получил сертификат соответствия шариату: курс токена вырос на 20% 11:52, Крипто Госдума одобрила схему передачи оборонных кредитов в Промсвязьбанк 11:48, Финансы Друг назвал причину смерти экс-солиста группы «Доктор Ватсон» 11:47, Общество Компания Игоря Чайки начала продавать в Китае российскую косметику 11:42, Бизнес Генпрокурор Украины призвал забыть о «ватной традиции» обливания зеленкой 11:39, Общество Какой автомобиль выбрать для большой семьи 11:33, РБК и Volkswagen Teramont Названа дата прощания с актером Владиславом Жуковским 11:31, Общество Словакия выдала России члена банды Басаева 11:25, Общество Bloomberg узнал о планах Белого дома расследовать поставки урана в США 11:24, Экономика Boeing получил контракт на $3,9 млрд на новые самолеты для президента США 11:24, Бизнес Пять экспертов — о трудоустройстве людей за 40 11:19, Партнерский материал Укрепление доллара и снижение цен на нефть: как это скажется на рубле 11:17, Quote «Матч ТВ» и Российская футбольная премьер-лига заключили новый контракт 11:17, Бизнес В России стартовал пилотный проект по маркировке обуви 11:16, Потребрынок Серебренников рассказал суду о расходовании обналиченной субсидии 11:15, Общество ФАС выявила картель в Якутии при госзакупках с нефтепродуктами 11:08, Общество Суд продлил домашний арест Серебренникову и Апфельбаум 11:01, Общество «Милан» начал переговоры о трансфере футболиста «Зенита» 10:58, Спорт
Антонов увидел уменьшение «расщелины» между США и Россией после саммита
Политика, 12:09
0
Антонов увидел уменьшение «расщелины» между США и Россией после саммита
Посол России Анатолий Антонов в США заявил, что после личных переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина «огромная расщелина» в понимании двусторонних проблем между странами стала чуть меньше, сообщает корреспондент РБК.

При этом Антонов уточнил, что никаких секретных договоренностей между лидерами не было. «Владимир Владимирович все рассказал. Никаких секретных договоренностей, насколько я знаю, с тех встреч, которые проходили в Хельсинки, не было», — сказал Антонов журналистам.

Разминочный саммит: как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Политика

Он также рассказал, что не понимает, откуда взялись негативные оценки саммита в Хельсинки. «Мне на телефон стали поступать СМС с негативными оценками саммита со стороны либеральных демократов и ряда республиканцев. Очень печально, что воспринимается сразу же, мгновенно эта негативная атмосфера. Откуда она берется, честно говоря, не понимаю — ничего сверхъестественного там не случилось», — пояснил Антонов.

«Два лидера обсуждали открытые вопросы, которые беспокоят две страны», — резюмировал посол.

Первые полноформатные личные переговоры Трампа и Путина прошли в Хельсинки 16 июля и длились в общей сложности более пяти часов. Начались они с разговора президентов с глазу на глаз, с ними были только переводчики, а продолжились в составе делегаций.

Теги: саммит , Посол , дипломатия
Главное
Бизнес заметил снижение коррупции в России Экономика
Материалы по теме
Bloomberg узнал о личном решении Трампа обвинить ГРУ до саммита с Путиным Политика
«Позорная страница истории Трампа»: западные СМИ — о саммите в Хельсинки Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter