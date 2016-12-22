Антонов увидел уменьшение «расщелины» между США и Россией после саммита

Посол России Анатолий Антонов в США заявил, что после личных переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина «огромная расщелина» в понимании двусторонних проблем между странами стала чуть меньше, сообщает корреспондент РБК.

При этом Антонов уточнил, что никаких секретных договоренностей между лидерами не было. «Владимир Владимирович все рассказал. Никаких секретных договоренностей, насколько я знаю, с тех встреч, которые проходили в Хельсинки, не было», — сказал Антонов журналистам.

Он также рассказал, что не понимает, откуда взялись негативные оценки саммита в Хельсинки. «Мне на телефон стали поступать СМС с негативными оценками саммита со стороны либеральных демократов и ряда республиканцев. Очень печально, что воспринимается сразу же, мгновенно эта негативная атмосфера. Откуда она берется, честно говоря, не понимаю — ничего сверхъестественного там не случилось», — пояснил Антонов.

«Два лидера обсуждали открытые вопросы, которые беспокоят две страны», — резюмировал посол.

Первые полноформатные личные переговоры Трампа и Путина прошли в Хельсинки 16 июля и длились в общей сложности более пяти часов. Начались они с разговора президентов с глазу на глаз, с ними были только переводчики, а продолжились в составе делегаций.