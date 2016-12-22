Антонов увидел уменьшение «расщелины» между США и Россией после саммита

При этом Антонов уточнил, что никаких секретных договоренностей между лидерами не было. «Владимир Владимирович все рассказал. Никаких секретных договоренностей, насколько я знаю, с тех встреч, которые проходили в Хельсинки, не было», — сказал Антонов журналистам.
Он также рассказал, что не понимает, откуда взялись негативные оценки саммита в Хельсинки. «Мне на телефон стали поступать СМС с негативными оценками саммита со стороны либеральных демократов и ряда республиканцев. Очень печально, что воспринимается сразу же, мгновенно эта негативная атмосфера. Откуда она берется, честно говоря, не понимаю — ничего сверхъестественного там не случилось», — пояснил Антонов.
«Два лидера обсуждали открытые вопросы, которые беспокоят две страны», — резюмировал посол.
Первые полноформатные личные переговоры Трампа и Путина прошли в Хельсинки 16 июля и длились в общей сложности более пяти часов. Начались они с разговора президентов с глазу на глаз, с ними были только переводчики, а продолжились в составе делегаций.