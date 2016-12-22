В Белом доме погас свет после слов Трампа о доверии американской разведке

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед журналистами в Белом доме на несколько секунд отключилось электричество в тот момент, когда глава государства говорил о полном доверии американской разведке, заявившей о том, что Россия вмешалась в президентские выборы США 2016 года. Видео инцидента опубликовал телеканал ABC News.

«Я хочу начать с того, что еще раз скажу: полностью доверяю и поддерживаю разведывательные службы США. Я полностью верю в наши разведслужбы», — сказал Трамп, после чего в помещении на несколько секунд выключился свет.

Как только подача электричества возобновилась Трамп пошутил: «Упс, они выключили свет. Это должно быть агенты разведки». «Ребята, все в порядке? Это было странно, но все в порядке», — добавил он.

​Выступление Трамп в Белом доме приурочено к итогам его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли 16 июня в Хельсинки. В рамках встречи политики обсудили ряд острых вопросов, включая ситуации в Сирии и на Украине, а также стратегическую стабильность в мире и обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в США.