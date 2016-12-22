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Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
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Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Политика, 07:36
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Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Страны Евросоюза по итогам саммита приняли заявление, в котором призвали Россию признать ответственность за крушение малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, говорится в документе.

«[Евросоюз] призывает Российскую Федерацию признать ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями, чтобы установить правду, справедливость и ответственность», — заявили в ЕС.

Там также отметили, что придерживаются принципов резолюции ООН, которая была принята после трагедии и подразумевает независимое и всестороннее расследование крушения.

Крушение Boeing 777 Malaysia Airlines под Донецком Еще 14 фото
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Самолет авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года, жертвами стали 298 человек, 192 из которых — граждане Нидерландов.

В мае объединенная следственная группа назвала первые итоги своего расследования. Следователи заявили, что самолет был сбит из российского зенитного комплекса «Бук», который доставили из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

Нидерланды одобрили соглашение c Украиной о расследовании крушения MH17
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В российском Минобороны эту информацию опровергли и выразили озабоченность тем, что выводы следствия были основаны на фотографиях из соцсетей. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что в Москве не будут признавать выводы расследования, поскольку они были сделаны без участия представителей страны.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме Путин отметил, что Украина не выполнила свои обязательства, оставив открытым воздушное пространство над зоной военных действий.

СМИ узнали о слежке России и Украины за следователями по делу MH17
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В июне глава МИД Нидерландов Стеф Блок рассказал, что Украину не считают виновной в трагедии, несмотря на то, что Киев мог закрыть воздушное пространство над регионом. В своем письме депутатам министрам сказал, что нет убедительных доказательств того, что украинские власти не приняли всех необходимых мер для предотвращения инцидента.

Теги: MH 17 , Евросоюз
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