Новак пообещал рост поставок российского газа в Европу через 10 лет

Через 10 лет поставки российского газа в Европу вырастут на 10–15%, заявил глава Минэнерго Александр Новак по итогам переговоров России, ЕС и Украины в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Министр отметил, что по итогам 2017 года и прошедшего периода 2018 года зафиксирован рост потребления газа в ЕС на 6%, равно как и увеличились объемы поставок и транзита газа из России, в том числе и через территорию Украины.

«На сегодня мы уже понимаем, что на период ближайших пяти-десяти лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017–2018 годах, речь может идти о дополнительных 10–15% роста», — сказал Новак.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила провести новую встречу в трехстороннем формате (ЕС, Украина, Россия) в октябре. На ней планируется обсудить объемы транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.

16 июля президент Владимир Путин на саммите с Дональдом Трампом назвал условием сохранения транзита газа в Европу через Украину после 2019 года урегулирование ситуации между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом». В начале 2018 года по решению Стокгольмского арбитража «Газпром» обязали выплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору (фактически, учетом долга «Нафтогаза» «Газпрому» $2,56 млрд). После этого «Нафтогаз» начал добиваться ареста активов российской компании в Великобритании, Нидерландах и Швеции.

Срок действия контракта на транзит российского газа через Украину истекает в 2019 году.