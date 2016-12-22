Минобороны заявило о готовности активизировать контакты с США

Минобороны России готово к реализации договоренностей, достигнутых российским президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«Министерство обороны Российской Федерации готово к практической реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутых накануне в ходе саммита в Хельсинки», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что готовы активизировать контакты с коллегами из США по продлению срока действия договора СНВ, взаимодействию в Сирии и другим вопросам военной безопасности.

16 июня в Хельсинки прошла встреча Путина и Трампа. Помимо переговоров в расширенном составе главы государств провели беседу тет-а-тет, которая продолжалась более двух часов. Прошедшие переговоры Трамп назвал «хорошим стартом». Путин отметил, что беседа была «очень содержательной».