Познер отреагировал на свое упоминание в деле задержанной в США россиянки

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил РБК, что никогда не отрицал своей деятельности во внешнеполитической пропаганде СССР через американские и британские телеканалы и радио.

Имя телеведущего упоминается в обвинениях, предъявленных накануне россиянке Марии Бутиной, которую задержали в США за незаконную работу на российского чиновника. В документах говорилось, что Бутина написала письмо с заголовком «Второй Познер». Специальный агент ФБР Кевин Хелсон в примечании написал, что считает, что речь идет о Владимире Познере, «пропагандисте, работавшем в департаменте дезинформации советского КГБ».

«Я и в самом деле довольно часто появлялся на американском ТВ из Москвы — я был невыездным почти 30 лет, так что в Америке быть не мог. Я никогда не отрицал того, что работал во внешнеполитической пропаганде, написал об этом подробно в моей книге «Прощание с иллюзиями», — рассказал Познер.

Он отметил, что работал в главной редакции радиовещания на США и Англию Гостелерадио СССР, «и это была, конечно, пропагандистская организация», добавил журналист. Познер отметил, что появлялся на телевидении США, так как его приглашала американская сторона. «Это началось в 1979 году, то есть лет за шесть до телемостов», — пояснил он.

Бутину обвиняют в работе на российского чиновника, попавшего под американские санкции, а также в деятельности в интересах России. Министерство юстиции США заявило, что Бутина занималась налаживанием контактов с американскими чиновниками для установления частых каналов коммуникации. При этом адвокат Бутиной заявил, что она не является агентом России и находится в США по студенческой визе.