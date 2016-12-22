Медведев утвердил передачу регионам 36 млрд руб. для повышения МРОТ

Для повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума в регионах из резервного фонда выделили 36 млрд руб., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации, сообщает корреспондент РБК.

«Мы обязательно поддержку регионам будем оказывать. Уже выделили на эти цели из резервного фонда правительства 36 млрд руб. Я подписал документы как раз», — сказал он.

Медведев отметил, что не все регионы могут справиться с повышением МРОТ и для некоторых субъектов эта тема стала «чувствительной». По словам премьера, также прорабатывается вопрос дополнительного финансирования.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума в марте. Так, с 9 тыс. 489 руб. минимальный размер оплаты труда увеличился до 11 тыс. 163 руб.

В Минтруда тогда заявили, что таким образом повысится заработная плата у 4 млн работников, из которых около 1,6 млн заняты в бюджетной сфере. В министерстве планируют к 2020 году повысить МРОТ на 53%. В апреле Медведев рассказал, что для оказания регионам помощи в исполнении закона из резервного фонда выделят 36 млрд руб.