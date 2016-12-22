Минтруд пообещал рост МРОТ на 53% за два года

Министерство труда и социальной защиты планирует увеличить минимальный размер оплаты труда к 2020 году на 53%. Это следует из материалов, распространенных во время коллегии Минтруда, передает корреспондент РБК.
«За 2018–2020 годы МРОТ повысится на 53% при прогнозируемом росте потребительских цен за данный период на 12,5%», — говорится в документе.
Первый раз МРОТ повысят с 1 мая 2018 года, уравняв его с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2017 года: он составит 11 163 руб. До этого момента МРОТ равен 9 489 руб. (или 85% от величины уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения за третий квартал 2017 года, установленного на уровне 11 160 руб.).
С 1 января 2019 года МРОТ будет ежегодно пересматриваться таким образом, чтобы он был равен прожиточному минимуму за второй квартал предыдущего года, следует из материалов коллегии.
Ранее о том, что размер минимального размера оплаты труда и прожиточный минимум будут уравнены уже в мае текущего года, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, «позитивный эффект» от повышения МРОТ должны почувствовать около 4 млн человек.
«Это не только те, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях, но это и те, кто работает на малых предприятиях, это определенная часть работающих пенсионеров», — пояснил президент, напомнив, что от уровня МРОТ зависят также размер пособий для беременных, выплаты в связи с родами или временной нетрудоспособностью.
По данным Росстата, в третьем квартале 2017 года доходы ниже прожиточного минимума в России имели 20,3 млн человек, или 13,8% населения страны.