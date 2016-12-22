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Во Владивостоке после жалобы Путину закрыли мусоросжигательный завод
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Во Владивостоке после жалобы Путину закрыли мусоросжигательный завод
«Мусорное» дело, 11:18
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Во Владивостоке после жалобы Путину закрыли мусоросжигательный завод

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко принял решение закрыть мусоросжигательный завод, на который жители пожаловались президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции в декабре 2017 года, сообщается на сайте городской администрации.

«Детально изучив деятельность завода и отсутствие реалистичных планов по его модернизации, глава города принял решение о закрытии промышленной площадки «Спецзавода № 1», подчеркнув, что решение поддерживает врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко», — говорится в сообщении.

Ресурсы и резервы предприятия устарели и не соответствуют современным экологическим нормам и стандартам, сообщил представитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, созданного на основе площадок «Спецзавода № 1» Сергей Лазарев.

Мэр Владивостока рассказал, что обсуждал данную проблему с экспертами на форуме в Сингапуре. По его словам, в качестве превентивных мер необходимо снизить влажность мусора, поскольку из-за нее понижается температура горения. Присутствовавшие на встрече с мэром сотрудники завода заявили, что на предприятии этого сделать не получится.

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«Мы не имеем права на поддержку сложившейся экологической вакханалии. У нас с губернатором единая позиция на этот счет — завод необходимо закрыть. Причем до начала нового учебного года, когда большинство детей вернется с летних каникул», — сказал Веркеенко.

Он добавил, что намерен обсудить с врио губернатора Приморья перенос вывоза и утилизации мусора на другой полигон.

В ходе пресс-конференции Путина 14 декабря 2017 года житель Владивостока Сергей Мильвит пожаловался на выбросы от мусоросжигательного завода, из-за которых «задыхаются» жители близлежащего микрорайона. Спустя пять дней после этого он рассказал РБК, что на заводе появились очистительные трубы.

Теги: Владивосток , мусор , Владимир Путин
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