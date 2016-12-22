Житель Владивостока рассказал об эффекте от пресс-конференции Путина

Президент фонда «Горожанин и гражданин» Сергей Мильвит из Владивостока, затронувший экологические проблемы региона на пресс-конференции президента 14 декабря, рассказал РБК о ходе решения проблем. В своем вопросе Владимиру Путину он описал темы незаконной вырубки лесов и добычи скального грунта в пригороде Владивостока, а также выбросов мусоросжигательного завода.

Прокуратура Владивостока возбудила несколько дел, касающихся вырубки деревьев в таких курортных зонах, как Сад-город, Сахарный ключ и Спутник в пригороде Владивостока, сообщил Мильвит. «Возбудили дела по каким-то мелким участкам, чтобы, как у нас говорят, «залепить глаза», — пояснил он.

Другой вопрос Мильвита касался выбросов мусоросжигательного завода, от которых «задыхаются» жители микрорайона Снеговая Падь. «Только после моего вопроса президенту на мусоросжигательном заводе начали ставить очистительные трубы, которые у них были до этого, но они их не ставили», — рассказал он.

По словам Мильвита, власти Приморья продолжают игнорировать экологические проблемы региона. «Я ожидал большего от пресс-конференции. По сравнению с тем масштабом, что происходит, это минимум (из того, что можно было сделать для решения проблем. — РБК)», — заключил он.

После окончания пресс-конференции Мильвиту предложили стать доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих выборах президента. Об этом он рассказал в эфире «Радио России. Приморье» 18 декабря. «Конечно же, я ответил, что согласен», — сказал Мильвит.

На вопрос Мильвита в ходе пресс-конференции 14 декабря Путин сказал: «Я вам как президент президенту — отвечу. Проблема с лесами, конечно, есть. Это недопустимо, там страдают особо защищаемые зоны». Также президент пообещал решить вопрос с мусоросжигательным заводом.