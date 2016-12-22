Рособрнадзор назвал самого возрастного участника ЕГЭ-2018

Самым возрастным участником Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2018 году стал 77-летний мужчина, рассказали РБК в пресс-службе Рособрнадзора.

Там сообщили, что мужчина 1941 года рождения сдавал математику профильного уровня и физику. При этом самым молодым участникам ЕГЭ в этом году стали три ученика 2004 года рождения.

На сайте ЕГЭ уточняется, что выпускники прошлых лет имеют право сдавать экзамен, если у них есть документы, подтверждающие получение среднего общего образования.

В 2018 году в основной период ЕГЭ сдали свыше 670 тыс. человек. Самыми популярными предметами, помимо обязательных математики и русского языка, стали физика и обществознание. При этом 3722 выпускника сдали русский язык на 100 баллов, а школьник из Москвы получил 400 баллов по четырем предметам.

По данным опроса ВЦИОМ, 77% россиян считают, что после введения ЕГЭ качество образования в России ухудшилось.