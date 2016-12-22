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Получивший 400 баллов по ЕГЭ школьник рассказал о подготовке к экзаменам
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Получивший 400 баллов по ЕГЭ школьник рассказал о подготовке к экзаменам
Общество, 17:19
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Получивший 400 баллов по ЕГЭ школьник рассказал о подготовке к экзаменам

Набравший 100 баллов по ЕГЭ по четырем предметам выпускник московской школы №179 Руслан С. рассказал РБК, что в подготовке к экзаменам ему помог опыт участия в олимпиадах.

«Мне просто в 11 классе очень захотелось поступить на ФББ МГУ (факультет биоинженерии и биоинформатики), а там как раз требуются эти экзамены. Я много нервничал, больше всего по поводу биологии, но с большим олимпиадным опытом за плечами я смог подготовиться и, главное, в нужный момент сосредоточиться», — рассказал выпускник.

Директор школы №179 Павел Якушкин заявил РБК о большом опыте школьника в участии в олимпиадах по различным предметам.

«Наша школа — математическая. У этого выпускника аттестат с отличием, десять дипломов Всероссийской олимпиады победителя и призера по астрономии, математике, физике. Он вообще знаменитый астроном, многократный победитель в этой области. Мы не ожидали, что все с ума сойдут по этому поводу [результатов ЕГЭ]», — сказал Якушкин.

На сайте школы сообщается, что всего в 2018 году девять ее выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал, что один из выпускников в Москве набрал максимальное количество баллов на экзаменах по русскому языку, математике, химии и биологии.

Рособрнадзор назвал количество получивших 100 баллов по ЕГЭ по русскому
Общество

Глава ведомства также заявил, что число стобалльников выросло на 21% по сравнению с предыдущим годом. По данным Рособрнадзора в 2018 году в основной период ЕГЭ сдавали более 670 тыс. человек. При этом самым популярным из необязательных к сдаче предметом стало обществознание, которое выбрали 53% выпускников, еще 25% сдавали физику.
Теги: директор , школьник , ЕГЭ
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