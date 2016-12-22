Получивший 400 баллов по ЕГЭ школьник рассказал о подготовке к экзаменам

Набравший 100 баллов по ЕГЭ по четырем предметам выпускник московской школы №179 Руслан С. рассказал РБК, что в подготовке к экзаменам ему помог опыт участия в олимпиадах.

«Мне просто в 11 классе очень захотелось поступить на ФББ МГУ (факультет биоинженерии и биоинформатики), а там как раз требуются эти экзамены. Я много нервничал, больше всего по поводу биологии, но с большим олимпиадным опытом за плечами я смог подготовиться и, главное, в нужный момент сосредоточиться», — рассказал выпускник.