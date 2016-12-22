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На востоке Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в 2,5 раза
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На востоке Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в 2,5 раза
Общество, 10:09
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На востоке Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в 2,5 раза

Уровень сероводорода в воздухе в районе Новокосино на востоке Москвы составил 0,0202 мг/м3, что в 2,5 раза выше предельно допустимой разовой концентрации, следует из данных «Мосэкомониторинга». В сообщении мэрии, поступившем в РБК указано, что станция в этом районе работала некорректно из-за неисправности.

Максимальный уровень сероводорода зафиксировали в ночь на 17 июля в 01:10. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы рассказали РБК, что по данным на 09:00, максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ не превышают установленных нормативов.

«С 16.07.2018 на автоматической станции «Новокосино» в связи с неисправностью газоанализатора на сайте отображаются некорректные значения по сероводороду. Ввиду неисправности прибор демонтирован для ремонта», — сообщили в департаменте.

Там отметили, что днем 17 июля метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.

На востоке Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в 2,5 раза
Общество

В ночь на 1 июля, станция в Новокосино зафиксировала превышение нормы уровня сероводорода в 5,5 раза.

Теги: сероводород , Москва
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