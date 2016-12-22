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Уровень сероводорода на востоке Москвы превысил норму в 5,5 раз
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Уровень сероводорода на востоке Москвы превысил норму в 5,5 раз
Общество, 06:44
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Уровень сероводорода на востоке Москвы превысил норму в 5,5 раз

Максимальный уровень концентрации сероводорода, зафиксированный на станции «Новокосино» Мосэкомониторинга в ночь на 1 июля, составил 0,044 мг/м3. Об этом сообщает сайт организации.

По принятым в России нормативам, предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в жилых районах составляет 0,008 мг/м3 (порог запаха). Таким образом, ПДК была превышена в 5,5 раз. Согласно рекомендациям всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ПДК сероводорода — 0,15 мг/м3. В этом случае ее превышение составило 0,29 раз.

Последний раз резкое повышение уровня сероводорода на востоке Москвы было зафиксировано станцией Мосэкомониторинга «Кожухово» 17 июня. Эта часть столицы относится экологами к одной из трех самых грязных. В апреле загрязнение здесь превысило 20-кратный уровень.

 

Теги: сероводород , Москва
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