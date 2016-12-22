Украинские видеоблогеры рассказали о 300 танках на заброшенной базе

Фото: DIMA TOTAL / YouTube

Украинские видеоблогеры рассказали, что проникли на заброшенную военную базу и обнаружили там около 300 советских танков. Видео опубликовано на YouTube-канале пользователя с ником Dima Total.

Видео: DIMA TOTAL / YouTube

«Сегодня, как и всегда, мы ходили по заброшенным и полузаброшенным объектам в поисках бункера, бомбоубежища или чего-то такого необычного. И тут мы нашли около 300 старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, то там еще было штук 10 именно новых танков и грузовик, который и привез их туда», — говорится в описании к видеозаписи.

По словам автора видео, на танках были «бирки-пломбы». По его словам, там же удалось найти бункер, в котором лежали «самые новые противогазы» ГП-7, общая стоимость которых составляет 1 млн руб.

Видеоблогер не уточнил, где именно находится военная база и какие модели танков там были. Видео с танками было опубликовано 15 июля, на данный момент оно набрало более 97 тыс. просмотров.