На Украине пьяный пилот вертолета задел ЛЭП и оставил без света пять сел

В Боровичском районе Черниговской области Украины пьяный пилот вертолета Ми-2 винтом задел линию электропередач (ЛЭП), после чего аварийно сел. В результате инцидента без света остались пять сел. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.
Инцидент произошел в селе Лидин. Вертолет обрабатывал поля арендованных земель местного агропредприятия.
Пилот Ми-2 покинул место аварии. Полиция задержала его в соседнем районе. У пилота поднялось давление и его госпитализировали.
По данным полиции, за штурвалом вертолета находился житель Кировоградской области. Он не предоставил документов на управление вертолетом, сказав, что они находятся по месту его проживания. Медосмотр подтвердил признаки алкогольного опьянения у пилота.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК Украины (нарушение правил безопасности полетов воздушных судов лицами, не являющимися работниками воздушного транспорта, если это создало опасность для жизни людей или наступления других тяжких последствий).