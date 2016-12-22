На Украине предупредили об остановке работы Coca-Cola и Carlsberg

В интервью радиостанции «Громадське» Михайловская заявила, что в скором времени несколько компаний будут вынуждены остановить производство компании, которые используют жидкий хлор и соляную кислоту для очистки питьевой воды. Среди них она назвала Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo.
«На предприятиях запасов хлора нет, потому что по системе безопасности они не могут их иметь у себя на территории. На сегодняшний день идет речь об остановке одного предприятия», - сказала Михайловская.
Она отметила, что проблема с нехваткой хлора касается и населения, поскольку без хлорирования воду в краны подавать невозможно.
Как сообщает украинский «24 канал», в июне «Днепроазот», производящий жидкий хлор для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что прекращает поставки. Причиной там объяснили слишком высокие цены на газ.
Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания Верховной рады заявил, что поручил заниматься этим вопросом заместителю главы правительства Геннадию Зубко. По его словам, хлор на Украине будет, а «Днепроазот» должен покупать газ по рыночной стоимости.«Днепроазот» покупает газ так, как и вся украинская промышленность. Нет газа дешевле. Я думал, как это можно сделать. У меня нет ответа на этот вопрос. Найдите хоть одного добытчика газа, который продаст газ дешевле. Государство также не может продавать газ дешевле, чем его стоимость», - цитирует Гройсмана издание «Интерфакс-Украина».