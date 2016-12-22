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На Украине предупредили об остановке работы Coca-Cola и Carlsberg
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На Украине предупредили об остановке работы Coca-Cola и Carlsberg
Бизнес, 13 июл, 23:50
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На Украине предупредили об остановке работы Coca-Cola и Carlsberg
Крупнейшие заводы по производству пиво-безалкогольных напитков на Украине перестанут работать из-за проблем на предприятии «Днепроазот», заявила заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская
Фото: Beawiharta / Reuters

В интервью радиостанции «Громадське» Михайловская заявила, что в скором времени несколько компаний будут вынуждены остановить производство компании, которые используют жидкий хлор и соляную кислоту для очистки питьевой воды. Среди них она назвала Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo.

«На предприятиях запасов хлора нет, потому что по системе безопасности они не могут их иметь у себя на территории. На сегодняшний день идет речь об остановке одного предприятия», - сказала Михайловская.

Она отметила, что проблема с нехваткой хлора касается и населения, поскольку без хлорирования воду в краны подавать невозможно.

Как сообщает украинский «24 канал», в июне «Днепроазот», производящий жидкий хлор для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что прекращает поставки. Причиной там объяснили слишком высокие цены на газ.

Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания Верховной рады заявил, что поручил заниматься этим вопросом заместителю главы правительства Геннадию Зубко. По его словам, хлор на Украине будет, а «Днепроазот» должен покупать газ по рыночной стоимости.

«Днепроазот» покупает газ так, как и вся украинская промышленность. Нет газа дешевле. Я думал, как это можно сделать. У меня нет ответа на этот вопрос. Найдите хоть одного добытчика газа, который продаст газ дешевле. Государство также не может продавать газ дешевле, чем его стоимость», - цитирует Гройсмана издание «Интерфакс-Украина».
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Украина
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