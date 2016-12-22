Главу психоневрологического интерната в ЕАО уволили из-за смерти больных

В Еврейской автономной области директора Биробиджанского психоневрологического интерната уволили после того, как от пневмонии скончались семерых пациентов. Об этом сообщается на официальном портале органов государственной власти ЕАО.



Как отмечается в сообщении, в период с 19 марта по 5 мая скончались 10 пациентов. Из них у троих подтвердился диагноз «грипп», остальные умерли от пневмонии. По факту произошедшего была проведена проверка психоневрологического интерната по поручению губернатора области Александра Левинталя.

По итогам проверки выяснилось, что медицинское учреждение не выполняло поставленные перед ним задачи, закрепленные в уставе интерната. Кроме того, прокуратура выявила нарушения федерального законодательства.

В конце марта по факту гибели пациентов Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Они скончались во время вспышки гриппа и ОРВИ в медицинском учреждении. В марте в СК сообщили, что среди пациентов Биробиджанского интерната зафиксировали 12 фактов заболевания ОРВИ, из них которых девять были с подозрением на пневмонию.