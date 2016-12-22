В Биробиджане за месяц умер восьмой пациент психдиспансера

В Биробиджанском психоневрологическом интернате скончался восьмой пациент, причина смерти выясняется, сообщает пресс-служба правительства Еврейской автономной области.

«Сегодня ночью скончалась еще одна подопечная психоневрологического интерната. Ее смерть специалисты пока не связывают с остальными случаями», — говорится в сообщении.

В правительстве региона отметили, что штамм гриппа, из-за которого умерли другие пациенты, у 57-летней женщины не был обнаружен. «Основное заболевание связано с нарушением кровоснабжения головного мозга. Точные причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении.

Всего, как отмечают региональные власти, с 15 марта в областной больнице скончались восемь подопечных Биробиджанского психоневрологического интерната, у семерых подтвердился диагноз «пневмония». «Кроме того, все они страдали основными тяжелыми заболеваниями, и специалисты не исключают наложения нескольких факторов, в том числе обусловленных приемом лекарственных препаратов в связи с основным заболеванием», — сообщили в пресс-службе.

В конце марта следователи возбудили дело по факту гибели пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната, где с 15 по 23 марта с диагнозом пневмония скончались четверо подопечных интерната, еще двое умерли 25 и 27 марта.