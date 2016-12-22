Порошенко назвал условия проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко сказал, что выборы в Донбассе пройдут после того, как «будут выведены российские войска». Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Сразу же после того, как будут выведены российские войска с нашей территории, как она заберет артиллерию, танки, как только миротворческая миссия разоружит незаконные вооруженные формирования — мы сразу же готовы начать процесс по подготовке местных выборов», — сказал украинский лидер. Порошенко отметил, что Киев будет говорить с теми, кто будет выбран народом. Он пояснил, что это является одним из условий Минского соглашения. Украинский президент отметил, что украинские власти готовы выполнять эти договоренности.

В июне глава МИД Украина Павел Климкин заявил, что для наступления мира на юго-востоке Украины необходимо провести там выборы, отпустить пленных украинских военных, которые были захвачены на территории самопровозглавшенных Донецкой и Луганской республик и обеспечить там безопасность под контролем ОБСЕ.

В июне глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что украинские власти могли бы установить контроль над Донбассом и без миротворческой миссии ООН с помощью 2 тыс. полицейских. Он говорил, что процесс возвращения этой территории должны проходит постепенно с установление украинской властей в регионах, а также с проведение выборов в населенных пунктах Донбасса.