Посольство опубликовало фото задержанной в США россиянки

Посольство России в США опубликовало фото, задержанной в Вашингтоне россиянки, которую американские власти подозревают в работе на Москву. Фотография была выложена на официальной странице дипмисии в Facebook.

В посольстве отметили, что его консульский отдел находится в контакте с американскими властями по вопросу о задержании российской гражданки Марии Бутиной. Кроме того, оно также выясняет обстоятельства задержания россиянки и ее местонахождение. «Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав», — заявили в дипмиссии.