Посольство опубликовало фото задержанной в США россиянки
Политика, 00:16
0
Посольство опубликовало фото задержанной в США россиянки
Посольство России в США опубликовало фото, задержанной в Вашингтоне россиянки, которую американские власти подозревают в работе на Москву. Фотография была выложена на официальной странице дипмисии в Facebook.
В посольстве отметили, что его консульский отдел находится в контакте с американскими властями по вопросу о задержании российской гражданки Марии Бутиной. Кроме того, оно также выясняет обстоятельства задержания россиянки и ее местонахождение. «Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав», — заявили в дипмиссии.
В понедельник, 16 июля, Министерство юстиции США сообщило, что Мария Бутина была задержана в Вашингтоне в воскресенье, 15 июля. Ее обвинили в том, что она работала в качестве российского агента без надлежащего уведомления американских властей и на российского чиновника, против которого в апреле были введены санкции, пояснили в Минюсте. Его имени американское ведомство не называет, но сообщает, что он ранее был членом российского парламента, а затем вошел в состав правления Банка России. В Министерстве юстиции утверждают, что Бутина работала на него с 2015 года по февраль 2017 года и занимала должность специального помощника, выполняя его указания.
В Минюсте рассказали, что Бутина прибыла в США в 2016 году по студенческой визе. В свою очередь, в ФБР сообщили, что россиянка в Штатах занималась налаживанием контактов с американскими чиновниками, чтобы установить частые каналы коммуникации, которые могла использовать Россия «с целью влияния на процесс принятия решений в США» для продвижения своих интересов.
Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что его подзащитная не является агентом России. Он подтвердил, что она прибыла в США по студенческой визе. Защитник добавил, что Бутина закончила Американский университет в Вашингтоне и получила степень магистра в сфере международной коммуникации.