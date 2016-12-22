Трамп поздравил Россию с одним из лучших чемпионатов мира

Комментарий по финальному матчу Трамп написал в своем Twitter. «Мои поздравления Франции, показавшей экстраординарный футбол и выигравшей чемпионат мира по футболу», — говорится в сообщении.
«Дополнительные поздравления президенту России Владимиру Путину и России за проведение действительно великого чемпионата мира — одного из лучших в истории», — добавил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявлял, что интересуется футболом, но из-за занятости не успевает смотреть матчи чемпионата мира. Также ранее президент США отмечал хорошую организацию турнира в России.
Поблагодарил Россию за организацию турнира в своем Twitter и пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген. «Спасибо России за фантастический чемпионат», — добавил он.
В финале чемпионата мира по футболу победу одержала сборная Франции, обыгравшая команду Хорватии со счетом 4:2.