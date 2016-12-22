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Адвокат сообщил о перевозке участниц группы Pussy Riot в суд
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Адвокат сообщил о перевозке участниц группы Pussy Riot в суд
ЧМ-2018, 18:28
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Адвокат сообщил о перевозке участниц группы Pussy Riot в суд

В настоящее время членов группы Pussy Riot, задержанных на финале ЧМ по футболу в «Лужниках», везут в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения административных дел. Об этом РБК сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Николай Васильев.

Он добавил, что им вменяется в вину ч. 3 статьи 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). При этом санкции статьи предусматривают до 15 суток ареста.

«Поступили материалы в отношении Пахтусовой Ольги Сергеевны, Карачевой Ольги Владимировны, Верзилова Петра Юрьевича, Никульшиной Вероники Юрьевны о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 20.31 КоАП», — сказала представитель суда ТАСС.

Ранее группа Pussy Riot заявила, что во время финального матча чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией 15 июля ее участники выбежали на поле стадиона «Лужники» в полицейской форме. Позже появилось видео опроса участников групп и рапорт о задержании.

Опубликовано видео опроса участников акции Pussy Riot на финальном матче
Общество

После этого инцидента полиция начала проверку акции группы Pyssy Riot по ст. 144 (порядок рассмотрения сообщения о преступлении) и ст. 145 (решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении). Позднее были составлены протоколы по ст. 20.31 (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и 17.12 (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов) КоАП.

Теги: Pussy Riot , ЧМ по футболу - 2018
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