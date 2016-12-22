Полиция начала поиск состава преступления в акции Pussy Riot в финале ЧМ

Полиция начала проверку акции Pussy Riot во время финального матча чемпионата мира по футболу на наличие в ней признаков уголовного преступления, рассказал РБК источник в главном управлении МВД по Москве. Эту информацию подтвердил собеседник в ОП «Лужники».

«Проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК», — уточнил собеседник в полиции.

В соответствии со ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса, следственные органы, получив сообщение о совершенном преступлении, обязаны провести его проверку. По результатам проверки может быть принято решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в его возбуждении (ст. 145 УПК).

Ранее в отношении участников группы Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала ЧМ, были возбуждены административные дела по ст. 20.31 (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и 17.12 (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов) КоАП России.

Четыре человека — три девушки и один молодой человек в полицейской форме — выбежали на поле на 52-й минуте финального матча чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Хорватии и Франции. Для того чтобы вывести их, игру пришлось приостановить на две минуты.